02:31

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة بعد محاولتهم منع تنفيذ مشاريع استيطانية

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدد من نقاط التماس بالضفة الغربية، بعد محاولتهم منع مستوطنين من تنفيذ مشاريع تهدف لزيادة البؤر الاستيطانية.