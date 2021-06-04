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إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على ماراثون القدس في حي سلوان

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ماراثون القدس الذي نظمه مئات الفلسطينيين في حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك. واعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على بعض المشاركين بالضرب وقنابل الرصاص المعدني والصوت.