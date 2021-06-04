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أوضاع صحية سيئة بسبب التلوث البيئي.. معاناة النازحين في مخيمات سوريا

يعيش أكثر من مليون شخص في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا) أوضاعا صحية سيئة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة واتساع رقعة التلوث البيئي.