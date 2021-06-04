03:41

أمير دولة قطر: مستعدون لاستضافة كأس العالم وسنزيد إنتاج الغاز 40%

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن قطر ستزيد إنتاجها من الغاز بنسبة 40% بحلول عام 2026 مع حرصها على المحافظة على البيئة. وأكد أمير قطر أن البنية التحتية جاهزة لاستضافة كأس العالم 2022.