01:28

أسباب تراجع قيمة العملات الرقمية

يستعرض التقرير جوانب من أسباب تراجع قيمة العملات الرقمية التي عاد إلى الواجهة الحديث عنها، خصوصا البتكوين، وذلك بعد تراجع قيمتها السوقية بنحو 40% في الأسابيع الأخيرة.