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02:03
حفل موسيقي بين الركام ينقل معاناة غزة للعالم
أحيا فنانون فلسطينيون في حي الرمال بغزة حفلا موسيقيا بين ركام برج انهار إثر غارة إسرائيلية، ويقول القائمون على المبادرة إن الموسيقى لا تعرف حدودا للغات العالم وقادرة على إيصال رسائل الشعب الفلسطيني.
30/6/2021
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