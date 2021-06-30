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جبهة تيغراي تؤكد استمرار عملياتها ضد القوات الإثيوبية

قالت جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية إن العمليات ضد القوات الحكومية ستستمر بعد السيطرة على مدينة ميكيلي، رغم إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار.