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تعرف على شخصية رجل الشطرنج في مدريد

على غرار الشخصيات المتخيلة “باتمان” أو الرجل الوطواط و”سبايدر مان” وغيرهما ظهرت شخصية رجل الشطرنج أو ملك الألغاز -كما يسمي نفسه- بالعاصمة الإسبانية مدريد، لا يتكلم ولا يعرف هويته الحقيقية سوى 6 أشخاص.