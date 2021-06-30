02:17

تحديات ومصاعب جمة تواجه الصيادين في الصومال

يواجه العاملون في مهنة صيد الأسماك بالصومال تحديات عدة، منها تردي حالة المعدات وغياب الجهات الداعمة للعاملين في هذا القطاع.