02:30

تبحث آليات الانتخابات المقبلة.. أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف تتواصل

تتواصل في جنيف اعمال اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة وسط خلافات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات. وقد أكد وزير الخارجية الأميركي على وجود إجماع دولي لإجراء الانتخابات