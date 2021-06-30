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بلينكن يؤكد أن سحب القوات الأجنبية من ليبيا سيبدأ قريبا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وضرورة مغادرة القوات الأجنبية.