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بايدن سيتوجه إلى فلوريدا لزيارة موقع انهيار المبنى السكني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتوجه لبلدة سيرفسايد في فلوريدا غدا الخميس لإعلان تضامنه مع أهالي المفقودين والضحايا والاطلاع على سير العمليات.