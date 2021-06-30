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02:36
السودان.. وقفات احتجاجية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية وتآكل القدرة الشرائية
يواجه أغلب المتقاعدين في السودان أوضاعا مأساوية بسبب ضعف مرتباتهم وتآكل قدرتهم الشرائية، فضلا عن افتقار معظمهم للتأمين الصحي،
30/6/2021
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