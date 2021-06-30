56:53

الحصاد (2021/6/29)

ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/6/29) العديد من المواضيع، منها: مستشار الأمن القومي العراقي يقول للجزيرة إن بلاده ليست بحاجة إلى قوات أجنبية قتالية على أراضيها. رفع أسعار المحروقات في لبنان.