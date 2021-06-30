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أطباء السعادة يداوون مرضاهم بأسلوب مميز

تعمل مجموعة من المهرجين في البرازيل -أطلقوا على أنفسهم اسم “أطباء السعادة”- على إسعاد المرضى في المستشفيات. واستطاع أطباء السعادة -في ظل جائحة كورونا- الاستمرار بتقديم أعمالهم عن بعد بأسلوب مميز.
30/6/2021
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