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هولندا.. آلاف يطالبون تيك توك بتعويضات مالية عما سموه استغلال أطفالهم

طالب آلاف الآباء في هولندا تطبيق تيك توك الشهير بتعويضات مالية عما سموه استغلال أطفالهم من خلال تعريضهم لِكَم لا حصر له من الدعايات الموجهة دون إذن مسبق من أولياء أمور الأطفال.