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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/6/3

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/6/3) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها إطلاق النشطاء العرب هاشتاغ “غرد وكأنها حرة” في إشارة إلى فلسطين