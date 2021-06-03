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02:51
مسودة اتفاق بين الدول المشاركة في مفاوضات فيينا
أفاد مصدر مطلع على سير مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني بأنه تم التوصل إلى مسودة اتفاق بين الدول المشاركة في المباحثات. وأضاف المصدر أن الخلافات تتعلق ببعض التفاصيل العالقة.
3/6/2021
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