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03:48
مخطوطات المسجد الأقصى.. كيف يمكن المحافظة عليها من الضياع؟
أنشأت إدارة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس عام 2000 مركزا فريدا يعنى بأرشيف كبير من المخطوطات والوثائق والسجلات التاريخية في المسجد الأقصى، ويعمل جاهدا على الحفاظ على هذا التراث الإنساني.
3/6/2021
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