24:03

ما وراء الخبر- هل ينجح لبيد بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل؟

ناقشت حلقة (2021/6/2) من برنامج “ما وراء الخبر” توقيع حزب “أزرق أبيض” الإسرائيلي على اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي مع رئيس حزب “يوجد مستقبل”، ليكون أول الأحزاب الموقعة على تشكيل حكومة قبيل انتهاء المهلة.