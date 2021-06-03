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حياكة سعف النخيل موروث تقليدي ومورد رزق لفقراء اليمن

توارث اليمنيون حرفة إنتاج الأدوات المنزلية التقليدية من سعف النخيل، ويعتبرونها إحدى صور الحفاظ على الموروث تقليدي، وفي الوقت نفسه مساعدة عائلات فقيرة على تحمل أعباء الحياة.