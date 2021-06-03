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حكومة إسرائيلية جديدة بدون بنيامين نتنياهو

أعلن زعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد توصله لتشكيل ائتلاف حكومي جديد سيحل محل حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد اتفاق 7 أحزاب، وقد أبلغ لبيد الرئيس الإسرائيلي بأنه تمكن من تشكيل الحكومة.