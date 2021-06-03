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تعرف على يائير لبيد ونفتالي بينيت

يُعرف يائير لبيد بأنه صحفي وممثل شارك في العديد من الأعمال السينمائية الإسرائيلية، وأسس وتزعم حزب “يوجد مستقبل”. أما نفتالي بينيت فهو جندي سابق في قوة النخبة الإسرائيلية، وتولى رئاسة حزب يمينا.