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بعد البريكست.. الجالية البريطانية بإسبانيا تعاني مشاكل قانونية

أدت إجراءات انسحاب لندن من عضوية الاتحاد الأوروبي إلى فقدان البريطانيين صفتهم كمواطنين بدول الاتحاد بعد نهاية مارس/ آذار الماضي وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين بشأن “البريكست”.