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انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ23 بروسيا

انطلقت اليوم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ23 بمشاركة ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العالمية من مختلف القطاعات ومسؤولين حكوميين كبار.