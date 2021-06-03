56:26

الحصاد (2021/6/2)

ناقشت ألسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/6/2) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: ترقب في إسرائيل لمشاورات قادة الأحزاب المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،