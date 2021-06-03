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استمرار اللقاءات الدبلوماسية في السعودية وعمان بشأن الوضع في اليمن

التقى المبعوثان الأميركي والأممي لليمن مسؤولين يمثلون الحكومة اليمنية والحوثيين، وقد قال علي محسن صالح نائب الرئيس اليمني إن وقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي لإيجاد حلول جذرية للجوانب الإنسانية.