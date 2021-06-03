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02:49

أنباء عن مسودة اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني في مفاوضات فيينا

أكد مصدر موثوق في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، توصل أطراف الخلاف إلى مسودة اتفاق بشأن العودة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وطهران عام 2015.
3/6/2021
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