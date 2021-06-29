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مناورات ضخمة بين الناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

بمشاركة 32 دولة وآلاف الجنود وكثير من العتاد الثقيل، انطلقت في مياه البحر الأسود مناورات بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، تستمر المناورات البحرية الأضخم هناك منذ 1997 أسبوعين.