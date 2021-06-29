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02:29

قفطان عيسمي فنان فلسطيني شامل عشق آلة العود

قفطان عيسمي فنان شامل من مدينة دالية الكرمل الفلسطينية، وهو صانع عود وعازف ومغن وملحن. ويقول إن حكايته مع آلة العود حكاية عشق ومع كل آلة تتم صناعتها يشعر بأنها طفل جديد له.
29/6/2021
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