02:09

تشييع رمزي لقتلى الضربة الأميركية التي استهدفت فصائل عراقية

شهدت العاصمة العراقية بغداد تشييعًا رمزيًّا لجثامين القتلى الذين سقطوا في الضربة الجوية التي نفذتها طائرات أميركية على مواقع تابعة للحشد الشعبي قرب الحدود مع سوريا.