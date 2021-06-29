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03:29

تداعيات الغارات الأميركية.. الحشد الشعبي غاضب والحكومة العراقية تحقق

شيعت فصائل الحشد الشعبي قتلى الغارات الأميركية على مواقع فصائل تتهمها واشنطن بالولاء لإيران، وتخلل التشييع هتافات غاضبة تطالب بالرد على واشنطن، بالتزامن مع قرار الحكومة العراقية فتح تحقيق في القصف.
29/6/2021
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