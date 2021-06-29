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تحالف دولي ضد تنظيم الدولة في روما يدعو لمراقبة تحركاته

بحث اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في روما مصير عناصر التنظيم وعائلاتهم، وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الاجتماع ناقش مواجهة ظهور التنظيم في مناطق جديدة مثل أفريقيا.
29/6/2021
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