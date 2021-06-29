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السودان ينشئ مدارس بمخيمات اللاجئين الإثيوبيين بولاية القضارف

بدأت السلطات السودانية المختصة بتعليم اللاجئين بولاية القضارف على الحدود السودانية مع إثيوبيا، كما بدأت بإنشاء مدارس ورياض أطفال داخل مخيمات اللاجئين الإثيوبيين الفارين من إقليم تيغراي.