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السبيكولوس.. حلوى بلجيكية فاخرة حظيت بشهرة عالمية

اشتهرت بلجيكا بحلوى أو بسكويتة سبيكولوس التي حظيت بشهرة عالمية. الجزيرة زارت أحد المخابز المتخصصة في إعداد هذه الحلوى منذ حوالي قرنين، لنتعرف أكثر على هذه الحلوى وأسرارها.