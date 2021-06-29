البث الحي
56:54

الحصاد (2021/6/28)

تناول حسن جمول في الحصاد (2021/6/28) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: القوات الأميركية تؤكد تعرض مواقع لها في سوريا للقصف بعدة صواريخ.
29/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تشييع رمزي لقتلى الضربة الأميركية التي استهدفت فصائل عراقية

02:09
(الجزيرة)

قفطان عيسمي فنان فلسطيني شامل عشق آلة العود

02:29
(الجزيرة)

اتحاد المقاولين بكردستان العراق يطالب حكومة الإقليم بمتأخرات بنحو ملياري دولار

02:41
(الجزيرة)

السودان ينشئ مدارس بمخيمات اللاجئين الإثيوبيين بولاية القضارف

02:34
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تشييع رمزي لقتلى الضربة الأميركية التي استهدفت فصائل عراقية

02:09
(الجزيرة)

قفطان عيسمي فنان فلسطيني شامل عشق آلة العود

02:29
(الجزيرة)

اتحاد المقاولين بكردستان العراق يطالب حكومة الإقليم بمتأخرات بنحو ملياري دولار

02:41
(الجزيرة)

السودان ينشئ مدارس بمخيمات اللاجئين الإثيوبيين بولاية القضارف

02:34
المزيد من البرامج

تشييع رمزي لقتلى الضربة الأميركية التي استهدفت فصائل عراقية

(الجزيرة)

قفطان عيسمي فنان فلسطيني شامل عشق آلة العود

(الجزيرة)

اتحاد المقاولين بكردستان العراق يطالب حكومة الإقليم بمتأخرات بنحو ملياري دولار

(الجزيرة)

السودان ينشئ مدارس بمخيمات اللاجئين الإثيوبيين بولاية القضارف

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

جبهة تيغراي: سيطرنا بالكامل على عاصمة الإقليم ونلاحق القوات الإثيوبية

(الجزيرة)
logo

حين احتلت بريطانيا القدس وأجبرت المصريين على قتال الأتراك

مزايا النظام الغذائي العسكري.. خطة إنقاذ عاجلة لخسارة الوزن قبل المناسبات

مزايا النظام العسكري على المدى القصير مفيدة بصورة واضحة في فقدان الوزن (غيتي)

توقعات بتورط شخصيات مصرية مهمة.. القبض على حسن راتب بتهمة تهريب الآثار

حسن راتب امتلك العديد من المشروعات الكبرى خصوصا في سيناء (مواقع التواصل)