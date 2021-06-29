56:54

الحصاد (2021/6/28)

تناول حسن جمول في الحصاد (2021/6/28) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: القوات الأميركية تؤكد تعرض مواقع لها في سوريا للقصف بعدة صواريخ.