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متاحف اليمن تكافح لحفظ ماضيه والحرب تدمر حاضره

تأثرت الآثار في اليمن سلبا عبر التدمير والائتلاف، لكن بعضها كان حظه أوفر وتمت المحافظة عليه في أتون الأزمة، ومن ضمنها التمثال البرونزي الذي صُنع في القرن 6 قبل الميلاد، ليصبح شاهدا على عظمة حضارة سبأ.