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غارات أميركية على فصائل موالية لإيران بسوريا والعراق

قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها نفذت غارات جوية على مواقع لمليشيات موالية لإيران تتمركز بالعراق وسوريا، وأكد البنتاغون أن الضربات ردًّا على هجمات شنّتها تلك الفصائل على منشآت أميركية بالعراق.
28/6/2021
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