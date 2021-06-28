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صعوبات ومشاكل تواجه مزارعي ولاية القضارف السودانية

حذر مزارعون في ولاية القضارف شرقي السودان مما سموه فشل الموسم الزراعي نتيجة الصعوبات التي تواجههم في الاستعداد للصيف. ويشكو المزارعون من ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل غير مسبوق.