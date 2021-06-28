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جهود متواصلة لإنقاذ ضحايا انهيار مبنى سكني بالولايات المتحدة

جهود متواصلة على مدار الساعة لإنقاذ ناجين أو انتشال جثث من تحت ركام مبنى سكني انهار بشكل جزئي ودون سابق إنذار في بلدة سيرف سايد شمال ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية.