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انتهاء مهلة سلطات الاحتلال لـ17 عائلة فلسطينية لهدم منازلهم بسلوان

انتهت المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ17 عائلة فلسطينية تسلمت إنذارات بهدم منازلها في حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة.
28/6/2021
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