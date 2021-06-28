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02:32

المنافسة تشتد في قطاع السياحة الفضائية

حصلت شركة “فيرجن غالاكتيك” (Virgin Galactic) -المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون- على موافقة إدارة الطيران الفدرالية الأميركية (FAA) لتسيير رحلات تحمل سياحا إلى الفضاء.
27/6/2021
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