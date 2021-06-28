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الحصاد (2021/6/27)

تابعت ألسي أبي عاصي في الحصاد (2021/6/27) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: اشتداد القتال بين الحكومة الأفغانية ومقاتلي طالبان، ومواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين غربي محافظة مأرب.