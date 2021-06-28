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الجيش العراقي يدين الضربات الأميركية على الحدود مع سوريا

دان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الضربة الجوية التي نفذتها طائرات أميركية على مواقع لفصائل مسلحة عراقية قرب الحدود مع سوريا، واعتبره انتهاكا سافرا ومرفوضا لسيادة بلاده.