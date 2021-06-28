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03:26
اشتداد القتال بين الحكومة الأفغانية ومقاتلي طالبان.. إلى متى؟
اشتد القتال بين القوات الحكومية الأفغانية ومقاتلي طالبان، ولا يكاد يمر يوم من دون تسجيل اشتباكات أو هجوم لهذا الطرف أو ذاك؛ فأفغانستان تواجه خطر الانزلاق في عمق مستنقع الاقتتال.
27/6/2021
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