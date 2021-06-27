20:15

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/6/27

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/6/27) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أهمها تفاعل المنصات مع خبر مواراة جثمان الناشطة الإماراتية آلاء الصديق في العاصمة القطرية.