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20:15
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/6/27
رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/6/27) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أهمها تفاعل المنصات مع خبر مواراة جثمان الناشطة الإماراتية آلاء الصديق في العاصمة القطرية.
27/6/2021
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