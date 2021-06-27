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مياه الأنهار العابرة للحدود.. أزمات سياسية اليوم قد تفجر حروبا دولية غدا

تخوص كثير من الدول حروبا في ما بينها على مياه الأنهار العابرة لحدودها، مثل مصر والسودان وإثيوبيا، حيث النزاع على أشده بينها على مياه نهر النيل.

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