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مقهى الأسطورة.. ملتقى الأدباء والشعراء والفنانين في بغداد القديمة

يعد ملتقى الأسطورة العراقي -المسمى نسبة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم- نقطة التقاء للشعراء والأدباء والفنانين، ويقع في المدينة القديمة لبغداد، وتحديدا في شارع الرشيد.