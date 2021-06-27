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محافظ أربيل يؤكد إسقاط 3 طائرات مسيّرة بالقرب من القنصلية الأميركية بكردستان

أكد محافظ أربيل إسقاط 3 طائرات مسيّرة ليلة الجمعة الماضية في قرى شمال مدينة أربيل، بالقرب من القنصلية الأميركية في إقليم كردستان العراق.