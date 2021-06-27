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ما وراء الخبر.. لماذا يصعّد الحوثيون في اليمن الآن؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/6/27) عن الأسباب التي دفعت الحوثيين للتصعيد وشن الكثير من الهجمات ضد الجيش الوطني في محافظة مأرب،